Marco Drago e il suo grande amore liceale negli anni '80

Il ricordo mai svanito del primo amore, nato sui banchi di scuola. E' questo il tema del nuovo romanzo di Marco Drago, "Innamorato". Tornare indietro nel tempo però è l'occasione anche per ricordare con un po' d'ironia gli anni dell'adolescenza, ripercorrere le emozioni di quel periodo unico per ognuno di noi. Così, lo scrittore ci riporta negli anni 80, con la sua atmosfera, lo stile dei vestiti e delle scarpe. E si misura con lo scorrere del tempo, con la memoria, con quello che ognuno di noi conserva nell'intimità.

Marco Drago: "Ho incontrato questa ragazza nella prima liceo e fino alla quinta non ho avuto nemmeno il coraggio di dirglielo, che lei mi piaceva molto. Poi in quinta liceo, avviene questa cosa, la storia dura quello che deve durare 20 mesi, poi comincia un periodo di lutto perché la storia è finita. L'ossessione l'ho avuta veramente solo appena finita la storia e per qualche tempo, dopodiché ovviamente è diventata un'ossessione molto leggera e se uso questo termine è perché un romanzo. L'ho ammantata di questa parola ma in realtà non ha nulla di tossico e non ho mai fatto lo stalker".