Marocchino colpisce infermiera con un pugno. Arrestato, ma è già fuori

Ha dato in escandescenze in centro a Vercelli, ha opposto resistenza alle Forze dell'ordine e infine ha sferrato un pugno ad un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Un marocchino di 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Vercelli; l'uomo è stato avvistato nella centrale piazza Cavour palesemente ubriaco, mentre molestava clienti dei bar. Con l'intervento dei militari, si è sdraiato per terra simulando un malore, per poi passare alle minacce e insulti. Portato in ambulanza al pronto soccorso cittadino, ha colpito al petto un'infermiera di 35 anni impegnata nel triage; la donna ha riportato lievi lesioni allo sterno e alle ossa del torace.

Ma è già fuori

L'uomo è stato quindi arrestato e condotto ai domiciliari; il giorno successivo ha patteggiato sei mesi di reclusione, che non sconterà in carcere per i benefici previsti dalla legge.