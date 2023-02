Mondiali di Sci Alpino, l'occasione di Marta Bassino - La diretta

Marta Bassino è arrivata al primo appuntamento con le medaglie in questi Mondiali di Sci Alpino di Courchevel Meribel. La Piuma d'Acciaio scenderà in pista a partire dalle 11.30 per il Super G Mondiale. La cuneese partirà con il pettorale numero 8. Tante le avversarie che mirano alla medaglia d'oro, dalle compagne di squadra Elena Curtoni con il numero 7 Federica Brignone, al via con il 13, a Sofia Goggia con il numero 20. Altre avversarie in ottica medaglia la norvegese Mowinckel al via con il 14, la svizzera Gut-Behrami con l'11 e Mikaela Shiffrin con il numero 9.