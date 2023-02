Mattia Casse è fuori

Campionati mondiali di sci alpino. Già finite le speranze di Mattia Casse nella combinata maschile di Courchevel, in Francia. L'atleta piemontese è uscito alla prima manche, quella di Super G: sceso con il pettorale numero 43, Mattia era partito bene. Ma a metà percorso, un errore gli ha fatto saltare una porta. All'arrivo Casse faceva segnare l'11esimo tempo. Tutto inutile: non classificato per l'irregolarità commessa. Alle 14,30, la seconda manche, quella di slalom.