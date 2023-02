Mondiali di Sci Alpino, Mattia Casse chiude tredicesimo

Mattia Casse non ce l'ha fatta. Il sogno di un podio nel Super Gigante mondiale di Courchevel non si è esaudito. Il piemontese, al via con il numero 3, dopo un'ottima partenza con oltre tre decimi di vantaggio sullo svizzero Meillard fino a quel momento in testa ha pagato la parte più curvilinea, in ombra, perdendo decimi importanti chiudendo in seconda posizione provvisoria. Evidente all'arrivo la delusione del piemontese che confidava in un grande risultato con vista podio. Con il passare dei numeri i migliori gli sono poi tutti arrivati davanti. Alla fine per Casse è arrivato il tredicesimo posto ad un secondo e 48 dal vincitore, il canadese Crawford che come Marta Bassino ha vinto il suo primo Super G ai Mondiali. Secondo ad un centesimo il norvegese Kilde, terzo il francese Pinturault. Casse è risultato il migliore degli italiani: fuori Paris per una violenta caduta mentre aveva i migliori parziali, nelle retrovie Bosca ed Innerhofer. La rivincita per il campione piemontese è in programma domenica alle 11 con la discesa libera.