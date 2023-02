Colpito in testa da una bici ai Murazzi, prognosi di 180 giorni

E' uscito dal coma Mauro Glorioso, il ragazzo di 23 anni colpito alla testa da una bicicletta elettrica lanciata da ignoti ai murazzi la notte del 21 gennaio intorno all'una di notte.

Il giovane, riferiscono fonti ospedaliere, è sveglio ma necessita ancora di un aiuto per la respirazione. I medici hanno stabilito una prognosi di 180 giorni sottolineando come sia necessario ancora un mese per comprendere quali potrebbero essere le lesioni causate da questo assurdo incidente.

Da valutare i danni a carico delle vertebre cervicali, colpite violentemente dalla bicicletta, pesante 15 chili. Gli inquirenti ritengono che i lanciatori siano tre anche se le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato la fuga di cinque persone. Si cercano eventuali impronte digitali su telaio e manubrio, una strada comunque molto stretta considerata sia la quantità di persone che noleggiano quotidinamente i mezzi sia il lavoro degli addetti alla manutenzione ed al riposizionamento dei mezzi.