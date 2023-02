Metropolitana. Inagibile la fermata Paradiso per allagamento

Ancora almeno per oggi la fermata Paradiso della Metropolitana di Torino in entrambe le direzioni è inutilizzabile per un allagamento.

Il servizio funziona regolarmente da Bengasi a Fermi (andata e ritorno). Il guasto ha provocato una consistente fuoriuscita di acqua in pressione che, oltre ad allagare parte della stazione, rendendola inagibile, ha procurato danni al controsoffitto. Da ieri sera ieri i tecnici stanno intervenendo per la riapertura in sicurezza della stazione. L'obiettivo, si apprende da Gtt, è riaprirla domani.