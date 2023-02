Milan-Torino, Juric: "Sanabria titolare, centrocampo da ridisegnare"

Un mese fa, era l'11 gennaio, il Torino espugnava San Siro negli ottavi di Coppa Italia dando il via alla crisi Milan. Ora c'è in ballo l'Europa. I granata dopo la vittoria casalinga contro l'Udinese iniziano a pensare ad un piazzamento che ad inizio stagione, dopo lo scontro tra il direttore tecnico Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric, sembrava un miraggio. Il Torino è settimo a 30 punti. La conference League è a 8 lunghezze ma mancano ancora 17 partite. Tutto può accadere. Martedì mattina in 500 hanno seguito sugli spalti del Filadelfia l'allenamento a porte aperte voluto dalla società. Il primo abbraccio stagionale del pubblico alla squadra ed al tecnico che, che nei giorni scorsi aveva parlato di una piazza distaccata. Per Juric la partita contro il Milan sarà molto simile a quella vinta in Coppa Italia.

L'assenza di Ricci, la parenza di Lukic ed il ritardo di condizione del neo acquisto Ilic costringerà il tecnico a ridisegnare il centrocampo. Possibili dal primo minuto Karamoh ed Adopo. Titolare sicuro in attacco Sanabria. Ivan Juric ha parlato del nuovo contratto offerto dalla società, ringraziando il Presidente, ma confermando che al momento la sua priorità è il lavoro sul campo. E mentre la squadra si prepara alla trasferta di Milano il difensore Alessandro Buongiorno ha celebrato su Instagram la sua laurea in economia aziendale con una tesi sul marketing emozionale nel calcio, analizzando il suo club, il Torino, di cui è capitano, con un messaggio: "Studiare vale e ne varrà sempre la pena".