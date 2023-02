M'illumino di meno, il nostro Tg a Magliano Alpi

Torna l’appuntamento con “M’illumino di Meno” , la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.



In occasione di questa giornata la Tgr Piemonte visita Magliano Alpi (Cn), dove oltre due anni fa è nata la prima comunità di energia rinnovabile d’Italia. Un’associazione tra cittadini, imprese e amministrazione che hanno deciso di mettersi insieme per costruire un impianto di condivisione per la produzione e autoconsumo di energia, con impianti fotovoltaici.



La diretta da Magliano Alpi andrà in onda durante il telegiornale delle 14.