Minaccia con un coltello l'ex moglie e i figli, arrestato

E' entrato in un bar di Omegna, nel verbano cusio ossola, armato di un coltello da cucina e ha minacciato di morte la ex moglie e i figli. Ad allertare i carabinieri è stata una dipendente dello stesso bar. Subito l'intervento delle forze dell'ordine che lo hanno arrestato.

33 anni, originario del posto ma domiciliato fuori provincia, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.



E' successo poco prima della mezzanotte di ieri (ndr 14 febbraio 2023) quando la testimone ha chiamato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Verbania, avvisando della presenza dell'uomo all’interno del locale che, armato di coltello, aveva dapprima minacciato gli avventori, per poi rivolgere minacce di morte nei confronti dell’ex moglie e dei figli che si trovavano nell’appartamento vicino al bar.



Altri testimoni hanno poi riferito ai Carabinieri che l’uomo aveva esplicitamente manifestato l’intenzione di voler andare dalla moglie per accoltellarla. All’arrivo delle forze dell'ordine, l’uomo, in stato di manifesta ubriachezza e di forte agitazione, ha cercato di opporsi ma è stato immobilizzato e a disarmarlo del coltello a lama fissa di 20 cm.



L'uomo si era già reso protagonista, nei mesi precedenti, di altri episodi simili nei confronti della donna che aveva già sporto querela. Portato presso il Comando Carabinieri di Omegna, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.