Misure antismog, nuovo stop ai diesel euro 5

Tornano le restrizioni al traffico per contrastare lo smog: i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte hanno infatti evidenziato il superamento della concentrazione di Pm10 nell'aria per tre giorni consecutivi. E dunque da martedì 14 febbraio e fino a mercoledì 15 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli arrivano al livello 1 (arancio). In sostanza, oltre ai normali provvedimenti già in vigore, scatta il blocco per i diesel euro 5, valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei diesel euro 3 e euro 4 viene esteso alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle ore 8 alle 19. Per i veicoli commerciali fermi i diesel euro 3 e euro 4. Con l'attivazione del livello arancio lo stop riguarda anche tutti i veicoli dotati di dispositivo “move in”.

Oltre che a Torino, il 'semaforo antismog' torna arancione anche in altri 32 comuni dell'agglomerato torinese e 24 della zona di pianura, tra cui Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli.

Per l'elenco completo delle misure anti smog: www.comune.torino.it/emergenzaambientale.