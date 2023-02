Sci Alpino, anche Matteo Marsaglia ai Mondiali di Courchevel-Meribel

Matteo Marsaglia è stato convocato per i Mondiali di Sci Alpino in programma a Courchevel-Meribel, al via da Lunedi 6 febbraio a domenica 19. L'atleta romano ma di base a San Sicario si aggiunge alla pattuglia piemontese con le conferme di Marta Bassino ed Anita Gulli tra le donne e Mattia Casse tra gli uomini.

Peraltro Matteo Marsaglia e Mattia Casse furono protagonisti lo scorso anno a Pechino della querelle legata alla partecipazione al Super Gigante a cinque cerchi con la scelta controversa da parte della Federazione di far gareggiare Casse spingendo Marsaglia alla rinuncia Olimpica.

Tutto ora è passato ed entrambi prenderanno parte alla rassegna iridata.

Marta Bassino è alla quinta presenza ai Campionati del Mondo. La prima apparizione a Vail Stati Uniti, nel 2015. Nel 2021 il successo più importante, l'oro nel parallelo vinto ex-aequo con l'austriaca Katherina Liensberger.

Anita Gulli è alla sua seconda presenza iridata. Due anni fa a Cortina il debutto con il ventiseiesimo posto in slalom.

Mattia Casse è alla quarta presenza: il debutto è avvenuto ad Saint Moritz, in Svizzera, nel 2017. Miglior risultato iridato l'ottavo posto nel supergigante di Are, in Svezia .

Matteo Marsaglia è l'atleta con maggiore esperienza iridata. Il suo debutto è avvenuto 12 anni fa a Garmisch, in Germania, edizione dove trovò il miglior risultato, undicesimo in Super G.