Bassino, Casse e Gulli. Il Piemonte ai mondiali di Courchevel-Meribel

Le tre stelle piemontesi dello sci alpino scaldano i motori per i Mondiali di Sci Alpino in programma da lunedì sulle piste francesi di Courchevel-Meribel. Tra speranze e certezze, la via per le medaglie sembra più agile rispetto agli anni passati per i tre alfieri piemontesi, alla luce dei risultati di questa prima parte di stagione, in attesa dell'ufficializzazione delle convocazioni, prevista per sabato sera.

la certezza è senza dubbio Marta Bassino, unica iridata italiana nell'edizione casalinga di Cortina con l'oro nel parallelo conquistato con l'austriaca Liensberger. La piuma d'acciaio ha dovuto rinunciare al pettorale rosso da leader della classifica in gigante a causa del prepotente ritorno di Mikaela Shiffrin ma ha tutte le carte in regole per giocarsi un posto sul podio. Bax è attesa lunedì 6 per la combinata, mercoledì 8 per il Super Gigante. Dopo 7 giorni toccherà al parallelo, 24 ore prima del “suo" slalom gigante.

Per Mattia Casse è un mondiale tutto da vivere. Messa in soffitta la delusione olimpica in questa stagione sono arrivati tre podi, tre terzi posti, due in discesa ed uno in super gigante nonché la consapevolezza di essere lì, subito dietro i due dominatori delle discipline veloci, lo svizzero Odermatt ed il norvegese Kilde. Per il trentaduenne nativo di Moncalieri la concorrenza potrebbe arrivare in casa da Dominik Paris, secondo nell'ultimo Super G a Cortina. Casse debutterà martedì 7 in combinata con l'obiettivo di saggiare la pista in previsione Super G giovedì 9 e discesa il 12.

A chiudere la manifestazione per i piemontesi Anita Gulli che dopo i migliori risultati in carriera colti a Splinderuv Myln in Repubblica Ceca cerca un ingresso nelle 10 in una disciplina, lo slalom speciale femminile, che negli ultimi anni non ha dato grandi soddisfazioni all'Italia. La giovane torinese gareggerà sabato 18 febbraio, nel penultimo giorno di competizioni.