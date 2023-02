Morto sul lavoro al cantiere del grattacielo della Regione

L'opera è stata consegnata e inaugurata. Ma il cantiere che ha generato il grattacielo della Regione Piemonte, a Torino - il taglio del nastro è stato a ottobre - non è ancora stato del tutto smontato. Ed è lì, proprio durante alcune operazioni di smantellamento, che domenica un artigiano di 45 anni originario di Otranto, Antonio Del Mondo, è caduto da una scala e ha colpito violentemente il capo, perdendo la vita. Dai primi rilievi fatale sarebbe stato l'urto contro uno spigolo. Sono stati i colleghi di lavoro a chiamare immediatamente i soccorsi ma al loro arrivo non c'era più nulla da fare. Saranno gli ispettori dello Spresal, che hanno già compiuto i rilievi del caso, ad accertare la dinamica e a stabilire eventuali responsabilità. L'area è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Torino. Per il Piemonte si tratta dell'ennesimo morto sul lavoro. Lo scorso anno sono stati 63.