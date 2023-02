Nebbia fitta sulle nuove nomine ai vertici del Salone del Libro

Mancano poche ore alla conferenza stampa di presentazione ufficiale del Salone del Libro di Torino 2023, ma non si sa ancora chi siederà al vertice per guidare la delicata macchina organizzativa. I rumors dicevano che si era trovato un accordo su due nomi: Paolo Giordano direttore ed Elena Loewenthal vicedirettrice, ma l'ipotesi sembra sfumata, si dice per un rifiuto dello scrittore premio Strega. La ex direttrice del Circolo dei Lettori invece si troverebbe a Parigi assorbita da impegni familiari.

La discussione sui nuovi vertici si trascina da più di un anno, da quando cioè l'ex direttore Nicola Lagioia ha annunciato che non si sarebbe ricandidato.

L'impasse sembrerebbe derivare dalla difficoltà a trovare un accordo tra le parti in causa: la Regione, il Comune e gli organizzatori privati del Salone del Libro, l’associazione “Torino, la Città del Libro”.

Questa criticità si aggiunge a quella di individuare le persone con il curriculum giusto sotto il profilo di competenze, età ed esperienza tra i 53 che si sono candidati alla guida della kermesse.