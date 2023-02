"Nessun casello a Verduno". La tangenziale di Alba resta gratis

"La gratuità di tutta la tangenziale di Alba e dell'uscita di Verduno per coloro che vanno all'ospedale non è in discussione, così come quella del

breve tratto astigiano: ciò che attualmente è gratuito resta com'è, anche perché quelle uscite permettono di decongestionare il traffico nei centri abitati e il pagamento demotiverebbe l'utilizzo dell'infrastruttura"

Così l'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Piemonte, Marco Gabusi, a proposito delle tangenziali di Asti e Alba, in vista della nuova

autostrada Asti-Cuneo che collegherà i due centri.

La Conferenza dei Servizi che sarà convocata nelle prossime settimane dal Ministero delle Infrastrutture indicherà tutti gli ulteriori dettagli tecnici