Nessuno come lei. La gioia di Marta Bassino

Ci sono pagine di sport che restano nella storia. L'oro di Marta Bassino è una di queste. Una prima assoluta nella sua carriera, ma anche per lo sci piemontese. Nessuno prima di lei aveva raggiunto l'oro ai mondiali in un Super Gigante. E' successo a Maribel, in Francia. Una gara quasi perfetta per la Piuma d'Acciaio, lenta in partenza ma straordinaria nel tratto a lei più congeniale, nel tratto misto che ha esaltato il suo spirito da gigantista, tanto da recuperare sette decimi all'austriaca Cornelia Huetter.



La grandezza della prova di Marta Bassino sta tutta negli 11 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin, seconda ad un'incollatura dalla piemontese che si è lasciata andare ad un pianto commosso e liberatorio già durante la gara per la felicità e la soddisfazione per una prova unica ed irripetibile in una disciplina, il Super G, in cui, lo ricordiamo, non aveva mai vinto.

"Oggi ho solo pensato di sciare come so, - ha detto - alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, sono superfelice". Gioia pura targata Marta Bassino: "E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice. E' una gioia , il coronamento del lavoro e della costanza"



Servizio di Enrico Cattaneo - Rai Sport