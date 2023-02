Nichelino, allarme veleni per i cani al Parco dei Giusti

Una unità cinofila antiveleno della Polizia locale della Città metropolitana di Torino ha trovato della polvere tossica nel Parco dei Giusti di Nichelino, area verde di 15mila metri quadrati dove una cagnetta è stata recentemente avvelenata. L'unità è formata dall'istruttore direttivo e vice commissario Carlo Geymonat e dal pastore australiano Myrtille, che ha individuato la polverina bianca su alcune foglie sistemate sotto i cespugli, lungo il vialetto principale del parco.

Controllare e segnalare

"Il pericolo per i cani - spiega Geymonat - è costante, occorre fare molta attenzione. Noi svolgiamo una funzione di prevenzione e deterrenza, per far capire a chi si macchia di un reato tanto odioso che non sempre può farla franca. Ma non possiamo essere ovunque e interveniamo sovente su segnalazione. E' importante che i padroni dei cani li controllino per evitare che durante le passeggiate possano trovare e ingoiare cibo non sicuro. Chi trova bocconi avvelenati - aggiunge - deve segnalarlo alle Forze dell'ordine. I soggetti competenti lavorano in sinergia, e chiamando il 112 si consente alla rete di attivarsi per per la bonifica dei luoghi".