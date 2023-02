Nichelino, presi i responsabili delle devastazioni di Capodanno. Il più grande ha 14 anni

La notte di Capodanno avevano devastato piazza Di Vittorio, a Nichelino. Dopo oltre 40 giorni di indagini sono stati individuati dai Carabinieri. Sono tutti giovanissimi. Il più grande ha solo 14 anni. Per due di loro è scattata la denuncia. I reati contestati vanno dal danneggiamento aggravato all'interruzione di pubblico servizio.

Tutto immortalato su Tik Tok

Determinanti i video registrati e condivisi su Tik Tok, in cui i teppisti anno immortalato l'esplosione di un cassonetto con petardi ad alto potenziale, l'incendio di una parte dell'albero di Natale cucito a mano da un'associazione di volontarie e la devastazione degli arredi della piazza. Non solo. Il gruppo aveva anche bloccato la marcia dell'autobus 35 davanti al municipio, facendo scoppiare altri botti, costringendo l'autista ad una frenata improvvisa che non aveva causato feriti. I militari hanno quindi confrontato i video condivisi sui social con le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Una volta individuati ed interrogati i ragazzi hanno cercato di scaricare la responsabilità su altri giovani presenti in zona quella sera, senza riuscirci.