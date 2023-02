Nominati i nuovi coordinatori del Movimento 5 Stelle in Piemonte

Sono stati ufficializzati i coordinatori territoriali del Movimento 5 Stelle: Alberto Unia, fino a un anno e mezzo fa assessore all’Ambiente del Comune di Torino nella Giunta Appendino, coordinerà l’area di Torino. Sarah Disabato, consigliera del M5s a Palazzo Lascaris, è stata nominata coordinatrice regionale.

A fare un passo indietro un altro consigliere regionale Sean Sacco, per motivi che definisce “personali”.

Gli altri coordinatori territoriali sulle province sono Andrea Cammalleri per Alessandria, Massimo Cerruti per Asti, Giuseppe Paschetto per Biella, Ivano Martinetti a Cuneo, Luca Zacchero per Novara, Giuseppe Soldano nel Verbano Cusio Ossola e infine Daniele Cappa a Vercelli.