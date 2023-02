Nominato il commissario per la costruzione del Parco della Salute. E' Marco Corsini

L’avvocato dello Stato Marco Corsini è stato nominato commissario per la costruzione del Parco della Salute di Torino. Sul nome c'è il parere favorevole della Regione Piemonte, essendo stato proposto dal presidente della Regione Alberto Cirio in accordo con la Cabina di monitoraggio per il Parco della Salute di cui fanno parte anche il Comune di Torino, la Prefettura, l’Università e il Politecnico di Torino e la Città della Salute, che è anche l’attuale stazione appaltante di cui le funzioni passeranno ora in capo al commissario.

Sarà adesso il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni a procedere con un proprio decreto alla formalizzazione della nomina.

“Siamo molto fiduciosi perché l’avvocato Corsini è un professionista di altissimo livello e siamo certi che metterà la sua competenza a servizio della realizzazione di un’opera di importanza enorme, non solo per il Piemonte ma per tutta l’offerta sanitaria del nostro Paese - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - Ringraziamo il Governo per aver dimostrato immediatamente attenzione su questo tema e aver accolto la nostra richiesta di una figura con poteri speciali, perché in un momento in cui i rincari delle materie prime e dell’energia stanno creando problemi a ogni tipo di cantiere poter contare su un commissario con poteri straordinari è fondamentale per andare avanti”.

Marco Corsini è stato a capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Lavori pubblici, consulente giuridico presso il Commissario straordinario per l'Emergenza ambientale nella città di Mestre, commissario sraordinario per la superstrada Pedemontana Veneta ed ha fatto parte della cabina di regia costituita presso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici per seguire i lavori di raddoppio e potenziamento dell’acquedotto del Peschiera.

Nell’anno accademico 2010-2011 ha tenuto il corso di insegnamento nella materia “Diritto delle opere pubbliche” presso la facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Specializzato nella contrattualistica pubblica in genere e dei lavori pubblici in particolare, ha prestato la propria consulenza alla preparazione degli atti di gara per l'affidamento di importanti opere pubbliche ed è autore di una lunga serie di pubblicazioni in materia di lavori pubblici.

Dal giugno 2018 è Sindaco del Comune di Rio nell’Isola d’Elba, un piccolo comune di 3.200 abitanti risultante dalla fusione dei comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba.

Nel marzo 2022 è stato nominato dal Governo Draghi commissario per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.