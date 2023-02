Non solo sport, durante le Final Eight raccolti 40mila euro per Candiolo

Grande sport e grande solidarietà. La serata di beneficenza al Pala Alpitour a favore della ricerca sul cancro, organizzata in occasione delle Final Eight di basket, è stata un successo. La cena di gala “Un Alley Oop per la Ricerca”, organizzata da Lega Basket Serie A e dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, ha permesso di raccogliere 40mila euro a sostegno dei medici e dei ricercatori dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, grazie alla generosità dei club, dei partecipanti e delle aziende partner.

Alla presenza del presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, e della presidente della Fondazione, Allegra Agnelli, si è svolta anche un'asta, grazie alla partecipazione della Casa d’Aste Sant’Agostino, nella quale sono state “battute” alcune maglie dei campioni delle otto squadre che hanno partecipato alla Final Eight, dei giocatori della Juventus e del Torino e i “Toh”, le statuette dello scultore Nicola Russo che si ispirano ai Toret.

Testimonial e animatrice della serata la madrina della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Cristina Chiabotto, insieme a Carlton Myers, già giocatore della nazionale italiana di basket e portabandiera dell’Italia ai Giochi di Sydney.