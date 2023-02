Famiglia di sei persone intossicata dal monossido di carbonio

Una famiglia composta da sei persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella loro abitazione di via Landoni, a Novara. A provocare le esalazioni la scorsa notte probabilmente una stufetta.



Il gruppo è stato trasferito alla camera iperbarica di Fara Novarese. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure.