Nuovo ospedale. "Perchè proprio alla Pellerina?"

Italia Nostra - Legambiente Circolo l’Aquilone - Pro Natura Torino - Salviamo il Paesaggio hanno scritto ai vertici di Regione e Comune chiedendo una posizione chiara e trasparente sulla proposta avanzata dalla Città di Torino per la costruzione del nuovo ospedale della Zona Ovest nel Parco della Pellerina; qui dovrebbero trasferirsi le strutture sanitarie del Maria Vittoria e forse, anche l' Amedeo di Savoia.

Già nei mesi scorsi c'era stata una massiccia mobilitazione di comitati, associazioni e diverse realtà territoriali contro questa ipotesi che, sostengono i comitati, andrebbe a compromettere un’ampia zona prevista a verde dal vigente Piano Regolatore (l’area occupata dai Giostrai), ed anche una porzione consistente del Parco della Pellerina propriamente detto.

Oltre ai 59.000 metri quadrati proposti dalla Città di Torino, infatti, si dovrebbero aggiungere anche altre aree per un totale di 76.600 metri quadrati

“Siamo contrari a tale collocazione nella sostanza e nel metodo” scrivono ora le associazioni" e poniamo molti interrogativi: perché la Città ha proposto prioritariamente la Pellerina? Perché non è stato reso pubblico lo studio effettuato dalla Città che esaminava anche altri siti, in numero di 7? Perché sono state scartate alternative in aree dismesse e già compromesse, su suoli impermeabilizzati? Perché il Consiglio Comunale e le Circoscrizioni non sono state chiamate ad esaminare le alternative e la loro compatibilità col territorio e col vigente Piano Regolatore? Che ne sarà dell’Amedeo di Savoia, struttura fondamentale per le malattie infettive di cui si prospetta l’accorpamento col nuovo Ospedale? Che fine farà il “vecchio” Maria Vittoria?"

La lettera si chiude con l'invito a considerare altre aree, come quella occupata dalla Thyssenkrupp, abbandonata dal 2007. A questo proposito il Comune aveva già dichiarato che quell' area è totalmente da bonificare, operazione che allungherebbe eccessivamente i tempi per la realizzazione dell'ospedale.