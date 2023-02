Nuovo stop all'Asti-Cuneo: no del sovrintendente

Nuovo rallentamento all'orizzonte per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo. Ad annunciarlo è il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che in una dichiarazione, ripresa su twitter dal portale Politics Ultimora, sostiene "sulla realizzazione della Asti-Cuneo il sovrintendente ha detto no. Questa mattina mi sono imbufalito".

In una nota poi, il Mit ha precisato di essere “al lavoro per sbloccare la Asti-Cuneo. Tra le opzioni, la presa di posizione del Consiglio dei Ministri per superare le resistenze emerse nelle ultime ore. Tecnicamente, si valuta l’attivazione della procedura di superamento del dissenso”.

La notizia del no ai lavori, di cui ancora non sono chiare le motivazioni, ha sollevato critiche da parte dell'opposizione. Per il Terzo Polo "stavolta lo stop arriva da un governo i cui esponenti, per anni avevano promesso di battersi contro i diktat dell'ambientalismo ideologico, contro lo strapotere delle Soprintendenze, contro i ritardi della burocrazia - così in una nota Enrico Costa e Luigi Marattin, deputati di Azione-Italia viva -. Oltre a sottolineare l'incoerenza dei vari Salvini, Sangiuliano e Meloni, ci chiediamo che cosa accidenti serva in Italia per completare un'infrastruttura essenziale e strategica".

Per Matteo Maino, coordinatore nazionale di Infrastrutture e trasporti per Azione, "parliamo di un tratto da circa 9 km su 90,2 totali e quello del Governo è l'ennesimo stop a seguito di conferenze, pareri, richieste, concessionari, appaltatori, ministeri, burocrazie e carte bollate. Ora il problema del Governo è scegliere tra un viadotto ed un tunnel... Sono passati 30 anni: i cittadini, gli imprenditori, e anche l'ambiente e gli agricoltori non hanno più parole. La soluzione è davanti agli occhi di tutti: decidere, eseguire, collaudare e consegnare la struttura al territorio, il prima possibile".