Olimpiadi 2026, il pattinaggio verso Rho ma Torino spera ancora

"I tempi non li dettiamo ma chi è chiamato a decidere, mi sembra però che la decisione possa essere assunta fra non molto tempo". Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha risposto così a chi gli ha chiesto del futuro del Piemonte alle Olimpiadi 2026: "immagino che le prossime settimane possano essere decisive rispetto alla disponibilità di Fondazione Milano-Cortina, del Coni e del governo di valutare l'offerta del Piemonte e di Torino". Parole che arrivano a pochi giorni dalla nuova cabina di regia in programma a Venezia il 27 febbraio.

Olimpiadi 2026, Torino si conferma disponibile

Il primo cittadino ha ricordato di aver attivato un'interlocuzione istituzionale insieme a Regione Piemonte "a partire dal governo e con tutti i soggetti deputati, compreso il Coni, per mettere a disposizione gli impianti di Torino e della Città metropolitana a servizio delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Non compete a noi la decisione ma poiché siamo convinti che le Olimpiadi invernali siano un evento internazionale ci siamo mossi per far fare all'Italia un'ottima figura".

Olimpiadi 2026, Malagò apre a Torino

Le parole di Stefano Lo Russo arrivano a pochi giorni dal pronunciamento di Giovanni Malagò, presidente del Coni che a proposito dell'opportunità di far sbarcare i Giochi in Piemonte ha spiegato che "Quegli impianti di cui si parla sono molto utilizzati. Sono gli impianti indoor della città. È un'ipotesi che questo possa avvenire, ma tutto deve avere certezze nel modo più assoluto. Ma è un ipotesi sul tavolo".

Olimpiadi 2026, il progetto della pista di patinaggio a Rho-Fiera Milano

Ipotesi sul tavolo, quindi, che deve tuttavia fare i conti con la posizione della Fondazone Milano-Cortina, organizzatrice dei Giochi, ritenuta da Malagò sede competente per la decisione finale. Il 13 febbraio è stato presentato da Fondazione Fiera di Milano alla Fondazione Milano-Cortina il progetto alternativo per un impianto provvisorio all'interno di due padiglioni della Fiera Milano a Rho per circa 30.000 metri quadri di superficie, ottomila posti destinati al pubblico, 10.000 posti auto, collegamenti ferroviari e metropolitani a disposizione. All'interno dei padiglioni verrebbe installata la pista di velocità di 400 metri.

Olimpiadi 2026, le valutazioni economiche

La Fondazione Milano-Cortina avrà circa un mese, quindi fino a metà marzo, per studiare la proposta e chiedere dettagli a Fiera. Toccherà poi valutare l'aspetto economico. La copertura della pista di Baselga di Piné aveva un costo stimato di 70 milioni di euro. Il riallestimento dell'Oval a Torino ne costa, secondo le ultime stime, 14. Sarà necessaria inoltre la valutazione del Comitato Olimpico Internazionale sulla sostenibilità della pista in Fiera e dell'ISU, federazione internazionale di pattinaggio, un'opinione tecnica sul progetto. Una volta ottenuti i pareri la Fodazione Milano-Cortina si presenterà davanti al CdA con le risultanze. Se positive a quel punto ci sarà la votazione definitiva.