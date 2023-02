Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Piemonte torna in pista con Villaggio Olimpico

Prima la parola ai territori e alle città che avevano aderito alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 e alle Paralimpiadi, poi si valuterà il resto.

In sostanza questo il senso delle parole di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e del sindaco di Milano, Sala, sull'ipotesi di un mini Villaggio Olimpico a Torino, e dunque in merito alla possibilità che il Piemonte faccia parte nuovamente della partita.

Ora arrivano le risposte di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, e del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Il presidente Cirio dice: “ Continuiamo a lavorare con fiducia e a rimanere a disposizione per l'Italia. Certi anche che il risparmio di soldi pubblici e il rispetto dell'ambiente devono essere sempre competitivi”.

Questa la risposta di Lo Russo: “Le Olimpiadi Invernali del 2026 sono un evento internazionale di cui siamo molto contenti. Per questa ragione abbiamo messo a disposizione del Governo e degli organizzatori i nostri impianti della Città e della Città Metropolitana - sono ancora le parole di Lo Russo - La nostra è solo un’offerta perché dalla eredità delle Olimpiadi del 2006 simo dotati di impianti utili allo svolgimento delle gare.

Lo Russo conclude: “Crediamo profondamente che le soluzioni disponibili a Torino e in Piemonte garantiscano la piena sostenibilità economica e ambientale e soprattutto, visto il momento di crisi in Italia e in Europa, siano attente all'utilizzo delle risorse pubbliche”.