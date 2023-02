Omaggio ai Pink Floyd a Verbania

Un omaggio ai Pink Flyod e al loro album capolavoro The dark side of the moon, uscito proprio 50 anni fa. E' il concerto-spettacolo proposto dal teatro Maggiore di Verbania, sabato 18 febbraio alle 21, per dare il via alla nuova stagione culturale in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Sul palco un gruppo di giovani musicisti riproporrà i brani del celebre disco e alcuni classici della band britannica. Gli arrangiamenti partono da un’attenta analisi delle esecuzioni che la band ha dato dei pezzi nel corso degli anni, per giungere a una riproposizione critica che cerchi di esaltare al meglio le caratteristiche e la modernità di ogni brano. Un giovane attore vestirà poi i panni del ‘lunatico’ che apparirà ora sul palco, ora in platea.

I brani, scritti per la prima volta dal solo Roger Waters, ruotano attorno al tema delle alienazioni che l’uomo moderno si trova a subire, e come queste lo possano far sprofondare nella follia, verso ‘il lato oscuro della luna’. Tra le canzoni dell'album alcuni successi senza tempo come Money, Time, Us and Them e The Great Gig in the Sky.