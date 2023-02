Open Day passaporti a Torino. Uffici aperti fino alle 14

La Questura garantisce che le urgenze saranno soddisfatte. Nuovo open day senza prenotazione oggi a Torino dalle 8:30 fino alle 14. L'ultima volta furono oltre seimila i cittadini che si misero in coda pe ril rinnovo del passaporto. Oggi potrebbero verificarsi scene simili.

Per evitare un eccessivo sovraffollamento sono state programmate anche altre date in marzo per color che non sono riusciti a prenotarsi online.

In piazza Cesare Augusto, all'ufficio passaporti, sarà possibile accedere il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 19, e il martedì dalle 9 alle 13. Tutti i giorni feriali sempre dalle 9 alle 13 è aperto lo sportello dedicato alle urgenze in piazza Cesare Augusto. Sempre per le urgenze certificate saranno accessibili senza prenotazione anche i commissariati dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.