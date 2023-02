Ore di apprensione per Alberto Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione

Ore di apprensione per Alberto Zaccheroni. Il 69enne allenatore romagnolo, vincitore dello scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999, è ricoverato da ieri sera (venerdì 11 febbraio), nel reparto di rianimazione dell'ospedale “Bufalini” di Cesena. Il tecnico è caduto - nel tardo pomeriggio - all'interno della sua abitazione, che si affaccia su Piazza Comandini a Cesenatico, sbattendo violentemente la testa a terra. Soccorso dai sanitari del 118 - che lo hanno trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna - Zaccheroni, a causa del trauma cranico riportato nella caduta, è stato condotto all'ospedale di Cesena dove è stato ricoverato in rianimazione. Non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i soccorsi, sia la conseguenza di un precedente malore. Il quadro della situazione - all'esito degli esami compiuti in serata - è considerato serio ma Zaccheroni è vigile e cosciente.

Nel corso della sua carriera Zaccheroni, oltre ad avere guidato il Milan alla conquista del campionato, ha allenato anche a Torino. Sia nella sponda granata che in quella bianconera. Per quanto riguarda il Toro il 7 settembre 2006, a due giorni dall'inizio del campionato, è ingaggiato come allenatore del Torino del presidente Urbano Cairo, nell'anno del centenario della squadra. Assume l'incarico con la squadra in crisi, riuscendo inizialmente a ottenere buoni risultati (tra i quali la vittoria con l'Empoli nel giorno della festa del centenario dei granata) e a porre rimedio alla situazione portandola all'ottavo posto prima della sosta natalizia. Alla ripresa, dopo una lunga serie di sconfitte consecutive a inizio 2007, il 26 febbraio è sostituito da Gianni De Biasi.



Tornerà ad allenare tre anni dopo, ancora a Torino ma nella panchina dalla Juve. Il 29 gennaio 2010 subentra all'esonerato Ciro Ferrara. Assunto da una Juventus in crisi di risultati con l'obiettivo dichiarato di raggiungere la qualificazione in Champions League, debutta il 31 gennaio 2010 nella partita Juventus-Lazio, finita 1-1. La prima vittoria è contro il Genoa 3-2 il 14 febbraio, pochi giorni dopo arriva la prima vittoria in Europa League, contro l'Ajax ad Amsterdam 1-2, competizione dalla quale la Juventus uscirà nel turno successivo col Fulham, vincendo 3-1 in casa, perdendo 4-1 a Londra. Con l'organico impegnato su due fronti e ridotto all'osso per i tanti infortuni, manca la qualificazione alla massima competizione europea. Chiude il campionato al settimo posto con 55 punti, qualificandosi in Europa League, senza che gli venga rinnovato il contratto in scadenza (al suo posto la squadra torinese ingaggia Luigi Delneri).