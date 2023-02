Parte il processo alla Psicosetta di Novara: 26 imputati, oltre 100 i testimoni

Si apre in Corte d'assise a Novara il processo sulla cosiddetta Psicosetta, che aveva base in una cascina a Cerano. Secondo alcuni “una delle maggiori associazioni segrete della recente storia d’Italia”.

26 gli imputati, oltre 100 i testimoni, di cui un'ottantina dell'accusa, 11 costituiti parti civili tra vittime o loro familiari e associazioni contro la violenza sulle donne.

Non sarà imputato il presunto capo, Gianni Maria Guidi, 78 anni, perché valutato incapace di intendere a causa di un ictus.

Per 30 anni i presunti responsabili, coinvolti a vario titolo, avrebbero soggiogato psicologicamente, ridotto in schiavitù, violentato e torturato donne e bambine minori anche di 10 anni. Le vittime sarebbero state scelte con cura, tutte con problemi personali o familiari e fragili psicologicamente. La setta per avvicinarle si sarebbe servita di vari mezzi, tra cui anche gli esercizi che aveva in gestione, ossia una casa editrice, una bottega celtica, una scuola di danza, un centro psicologico e un hotel.

Si legge nelle carte dell'accusa: «In particolare adescavano giovani vittime, alcune anche minori degli anni 10, che venivano inserite sfruttando il vincolo di fiducia dei familiari già appartenenti al gruppo, alle quali venivano inculcate le teorie della setta tramite iniziazioni a “pratiche magiche” (...) Venivano costantemente terrorizzate e indotte a subire plurimi abusi sessuali fino ad arrivare, per le prescelte su ordine di Guidi, a pratiche estreme come congiunzioni con animali, bruciature, tatuaggi praticati a freddo nelle parti intime...».

Gli accusati respingono ogni addebito.

La prima udienza è di tipo tecnico, per decidere chi accogliere come parte civile.