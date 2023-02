Pecco ricomincia da Sepang: "Orgoglioso del lavoro fatto"

"Sono contento ed orgoglioso del lavoro portato a termine in questo test. Siamo riusciti ad effettuare una modifica alla moto nuova che ci ha permesso di portarla allo stesso livello di quella dello scorso anno. Era il mio obiettivo, perciò non possiamo che essere soddisfatti". Parola del campione del mondo in carica della motoGp, Francesco Pecco Bagnaia, al termine della terza e ultima giornata di test a Sepang, che l'ha visto concludere secondo alle spalle di Marini.

"Sicuramente dovremo continuare a lavorare per migliorarne altri aspetti e renderla anche più guidabile, ma abbiamo ancora due giornate di test in Portogallo per poterlo fare - sottolinea il pilota piemontese della Ducati - A Portimao sarà importante riprovare anche le due soluzioni aerodinamiche testate qui. Ho già una preferenza, ma voglio provarle anche su una pista differente. A Portimao ci concentreremo sicuramente sullo sviluppo della GP23 e dovremo anche provare a simulare una Sprint Race, perciò le ultime due giornate di test che ci aspettano saranno molto importanti".