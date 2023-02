Pedemontana di Biella, via al progetto definitivo

"Il Cipess ha dato il via libera al progetto definitivo della Pedemontana piemontese. Con la firma

della delibera nella seduta odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo

sostenibile, partiranno i lavori per la costruzione del collegamento Masserano-Ghemme, il cui tracciato unirà Biella

all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa". Lo rende noto con un

comunicato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

"L'intervento rientra tra le infrastrutture strategiche prioritarie del Paese - spiega Pichetto -. E' un obiettivo

importante, dal valore di 384 milioni di euro, che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del

territorio piemontese. Ringrazio tutti coloro che hanno portato avanti, per anni, con me questa battaglia. Sono molto

soddisfatto". "È un ulteriore passo verso la realizzazione di un'opera che il nostro territorio attende da tempo", il commento del presidente della Regione Alberto Cirio e dell'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi.