In Piemonte due delle linee ferroviarie peggiori d'Italia

Nel 1993 per andare da Torino a Genova in treno erano necessari 95 minuti. 30 anni dopo si è passati ad almeno 111. Sono i numeri, impietosi, del traffico ferroviario riportato dall'ultimo rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente. L'Italia rappresentata è a due velocità. Da un lato c'è il Frecciarossa, i cui passeggeri sono raddoppiati nel post pandemia. Dall'altra ci sono i tagli ad intercity e treni locali con una forte emergenza al sud.

Certo al nord le cose non vanno meglio. Detto dei 16 minuti in più necessari per collegare Torino e Genova, per andare da Ventimiglia a Torino nel 1993 servivano meno di tre ore con passaggio intermedio a Cuneo. Oggi invece bisogna passare da Savona o Genova con un viaggio di circa 4 ore e 30. Il passaggio da Cuneo è ancora possibile in alcune fasi della giornata ma il tempo minimo è di tre ore e 40, circa.

Il rapporto Pendolaria: due linee piemontesi tra le 10 peggiori d'Italia

Nel rapporto Pendolaria 2023 torna anche la classifica delle 10 linee ferroviarie peggiori d'Italia. Tra queste due piemontesi, la Novara-Biella-Santhià che si piazza al settimo posto, preceduta dalla Genova-Acqui-Asti che si piazza al sesto. La prima sconta mancati investimenti sull'infrastruttura. La seconda invece lamenta il mancato coordinamento tra Regione Piemonte e Regione Liguria, che gestiscono separatamente i due tronconi Asti-Acqui e Acqui-Genova. In questo modo è necessario cambiare treno per percorrere l’intera tratta, con ampie possibilità di perdere la coincidenza.

Piemonte, il nodo delle linee ferroviarie sospese

Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, sottolinea anche la questione delle linee sospese. Il Piemonte è la prima regione in Italia in questa classifica con circa 15 tratte inattive da circa 10 anni. Solo con l'azione di Fondazione Fs, ha spiegato Prino, sono state riattivate alcune linee a scopo turistico. Inoltre sulle linee ancora attive il servizio non sarebbe tornato ai livelli pre-pandemia.

Secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, «il tema dei pendolari e del trasporto su ferro devono diventare una priorità del governo Meloni. Il Paese ha bisogno di aumentare il numero di passeggeri che viaggiano in metro e in treno, se vuole migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni». Al ministro delle Infrastrutture Salvini «chiediamo di dedicare ai pendolari la stessa attenzione che ha messo in questi mesi per il rilancio dei cantieri delle grandi opere. Perché ci sono tantissimi investimenti e opere pubbliche da fare nel settore dei trasporti, meno visibili mediaticamente del ponte sullo Stretto ma molto più utili alla collettività».