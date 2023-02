Peste suina, gli abbattimenti restano al palo e la zona rossa si allarga

Un nuovo caso di peste suina in Piemonte è stato registrato a Novi Ligure , è il quinto nel Comune dell'alessandrino dall'inizio dell'emergenza a fine 2021. E intanto in Liguria la zona rossa sarà allargata ad altri cinque comuni. Si tratta di Fascia, Gorreto, Propata e Rondanina nella provincia di Genova e Giusvalla nel savonese. L'epidemia si sta espandendo , lo dice il Cerep, centro di referenza nazionale, nel resoconto dell'ultima riunione dell'Unità Centrale di Crisi il 26 gennaio che potete leggere qui.

Il 30 gennaio si è chiusa la stagione venatoria in Piemonte, segnata da contrasti tra i cacciatori e le istituzioni sul divieto di autoconsumo. Il bilancio degli abbattimenti è magro: sui cinquantamila previsti, ne sono stati fatti meno di un terzo. Stanno per essere completate le barriere di contenimento, le reti metalliche che delimitano la zona rossa: si sta lavorando ai chilometri finali dell'ultimo lotto piemontese, mentre in Liguria mancano ancora due lotti (per i quali si stanno cercando i fondi), con la complicazione del nuovo allargamento della zona rossa.

E intanto il Cerep parla di “assenza di campionamento significativo in alcune aree” e di “rischio di diffusione altissimo”. Sotto accusa anche i ritardi nella realizzazione delle barriere di contenimento, ritardi “che non hanno permesso una coerente strategia di eradicazione a partire dalle azioni di depopolamento”. Le risorse necessarie per abbattere l'epidemia, sempre secondo il Cerep, ammontano a 90 milioni di euro.

Alla riunione dell'unità di crisi forte preoccupazione espressa anche dalla Lombardia: secondo il dirigente dell'Unità organizzativa veterinaria Marco Farioli, la maggior parte delle richieste avanzate dalla Lombardia, previste dalle ordinanze commissariali, sono state disattese. Il rischio, ricorda, è il blocco dell'export con enormi perdite economiche per tutto il Paese.

Il nodo resta quello delle risorse che mancano, come sottolineato, per il Piemonte, da Bartolomeo Griglio, responsabile Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Il Piemonte ha speso, nel 2022, 4 milioni di euro per le attività di ricerca e monitoraggio dell'epidemia, per il 2023 sono stati messi a bilancio 1 milione e 300 mila euro ulteriori, ma “i vincoli di bilancio ostacolano il reperimento di ulteriori fondi”.