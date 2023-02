Picchiato perchè queer

"Sono stato aggredito solo perché sono un queer, è l'ennesimo esempio che dimostra che viviamo in uno Stato che non ci tutela". Dimitri Gadaldi, 30enne di Torino, lo dice chiaro nel video che posta su Instagram per denunciare l'aggressione subita domenica scorsa a Cuneo, in un locale in via Saluzzo, nel centro storico . Il ragazzo racconta di essere stato avvicinato da un uomo che, dopo averlo insultato, l’ha picchiato prendendolo a calci sulla schiena: il tutto sotto gli occhi dell’amico dell’aggressore.

L'episodio si sarebbe verificato sabato notte fuori ad un locale nel centro storico di Cuneo, mentre la vittima dell'aggressione si tovava lì, al compleanno di un'amica, anche per discutere del primo Cuneo Gay Pride con altre 13 persone. "Ero uscito fuori dal locale e indossavo un cerchietto con un unicorno, tenevo una rosa in mano. Ero da solo, mi si è avvicinato un uomo che avevo visto in disparte in un angolo del locale, con le cuffiette in testa. Mi ha chiesto se mi chiamavo Cenerentola, gli ho risposto 'No, sono Biancaneve', si è messo a ridere, mi ha chiesto se volevo sposarlo poi ha cominciato a toccarmi le spalle, gli ho detto'Tesoro, non mi fai paura'. Dopo quelle parole mi ha colpito, sbattuto a terra e preso a calci nella schiena". Il giovane aggredito è andato al pronto soccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato medicato, e hai poi sporto denuncia allapolizia, che ha avviato le indagini.

Sull'aggressione interviene il direttivo di ArcigayGrandaqueer Lgbt* che parla di "una violenza gratuita e codarda,che macchia questo territorio, in un circolo vizioso chealimenta la vergogna. Le discriminazioni omolesbobitransfobichesono un male sommerso perché troppo spesso riducono al silenzio,ad arrendersi, ad avere paura quando usciamo di casa.Ringraziamo Dimitri e il suo coraggio, perché denunciariconquistando gli spazi a cui molte persone sono costrette arinunciare, per colpa di individui intrisi di odio e paura".