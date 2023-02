Pioggia e neve, Torino revoca lo stop agli Euro5 mentre il Piemonte si colora di bianco

Le neve che fa notizia. E che regala cartoline ormai insolite, da inverni sempre più caldi e secchi. Due giorni di fiocchi su gran parte del Piemonte. Nel Cuneese soprattutto: paesaggi da fiaba, bianchi e silenziosi. Quaranta centimetri in pianura, oltre un metro in quota. La neve che ricama finestre e balconi, attutisce i rumori, pulisce l'aria, porta un po' di sollievo alla terra assetata. Pochi i disagi, se si esclude la chiusura della strada del Colle della Maddalena e le scuole chiuse tra fossanese, cebano e monregalese. Dove continuerà a nevicare ancora fino a venerdì.

La fase più intensa della perturbazione è comunque conclusa. Troppo presto per porre un rimedio significativo alla siccità. Come nelle Valli di Lanzo, a Chiaves, il paese delle fonti sorgive. Ora prosciugate. E non basterà questa nevicata a riempire le riserve.

Cala lo smog a Torino - A Torino, invece, di bianco c'è solo il semaforo anti smog. Sulla città solo un po' di nevischio misto a pioggia, sufficiente comunque per abbattere il livello di inquinanti nell'aria. Sospeso infatti lo stop ai veicoli diesel fino all'euro 5. Almeno fino alla prossima rilevazione, prevista per mercoledì.