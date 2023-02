68 milioni di euro del Pnrr per 16 interventi di edilizia scolastica

68 milioni di euro, soldi derivnti dal Pnrr, destinati a 16 progetti di edilizia scolastica in Piemonte, con una graduatoria già definitiva. L'assessorato all'Istruzione e al Merito della Regione Piemonte, guidato da Elena Chiorino, ha individuato gli interventi."La sicurezza delle scuole è una priorita' assoluta per questa Giunta, soprattutto in tema di edilizia scolastica - hanno ribadito il Presidente Alberto Cirio e l'Assessore all'Istruzione e Merito Elena Chiorino - Sono in arrivo risorse importanti dal Pnrr che consentiranno di implementare quelle già messe in campo dalla Regione Piemonte.

Edilizia scolastica, gli interventi finanziati dal Pnrr

I 16 interventi riguarderanno la messa in sicurezza di 20 edifici scolastici in tutta la Regione. Asti partecipa per la scuola primaria “Rio Crosio”, Baldichieri d’Asti per la primaria “Don Felice Borgnino” e per la secondaria di primo grado del paese. In provincia di Cuneo, Beinette per la Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, Cortemilia per la Scuola dell’infanzia e la Primaria; il progetto presentato da Margarita prevede interventi per la Scuola Primaria. Nella città metropolitana di Torino i progetti riguarderanno Mazzè con la nuova Scuola Primaria unica destinataria della misura; a Torino l’Amministrazione comunale ha presentato progetti per le Scuole Primarie “G.E. Pestalozzi” e “C. Boncompagni”; Viù è in graduatoria per l'edificio che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado del paese. Nel Verbano Cusio Ossola Santa Maria Maggiore vedrà lavori per la Scuola dell’infanzia mentre Desana, in provincia di Vercelli, avrà lavori per la Scuola sia dell’infanzia che Primaria.

I progetti relativi ad edifici di proprietà delle province

Le Province, competenti per gli edifici di istruzione secondaria di secondo grado, in graduatoria coi propri progetti sono quelle di Cuneo, per il Liceo Scientifico “Ancina” di Fossano, Novara, per il Liceo classico e linguistico “Carlo Alberto” di Novara, Vercelli, per l’istituto tecnico “C. Cavour” di Vercelli e la Città Metropolitana di Torino, per l’istituto superiore “Porro” di Pinerolo. E’ inoltre approvato un intervento straordinario nel Comune di Cumiana (TO) per la ricostruzione della Scuola Secondaria di primo grado “D. Carutti”.