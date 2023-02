Prima un furto, poi una rapina. Arrestato

Prima un tentato furto, che gli ha causato una denuncia. Meno di due ore dopo anche una rapina, questa volta insieme a un complice, che lo ha portato dietro le sbarre del carcere di Vercelli.La vicenda ha preso avvio in un supermercato del centro cittadino, dove era stata segnalata alla polizia la presenza di un giovane che si era appena reso

responsabile di un furto. All'arrivo degli agenti, il ragazzo ha cercato di

darsi alla fuga, senza successo: nello zaino gli agenti hanno ritrovato numerose

bottiglie di alcolici dal valore complessivo di 160 euro circa. I prodotti sono

stati riconsegnati al supermercato, mentre il ragazzo, condotto in questura, e'

stato denunciato in stato di liberta' per il reato di furto. Ma neppure un paio d'ore dopo e' arrivata nuovamente una richiesta di intervento per un furto, sempre di alcolici, in atto in un'altra struttura commerciale: in

questo caso ad agire erano due giovani. Capito di essere stati scoperti, per

tentare la fuga, i due hanno aggredito il personale: il reato si e' cosi

aggravato in rapina impropria. Anche in questo caso, pero', i due ragazzi,

nonostante un violento tentativo di resistenza sono stati fermati dagli agenti

delle volanti: uno dei due era lo stesso denunciato meno di due ore prima. Al

termine dei controlli i due giovani sono stati arrestati con le accuse di rapina

impropria e resistenza a pubblico ufficiale e portati in carcere a Vercelli a

disposizione dell'autorita' giudiziaria.