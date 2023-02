Primarie Pd, il vademecum per votare domenica 26 febbraio

Ci siamo. Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 anche in Piemonte si vota per le primarie 2023 del Partito democratico, le seste nella storia del partito. Gli elettori che lo desiderano sono chiamati a scegliere il nuovo segretario a seguito delle dimissioni di Enrico Letta, avvenute il giorno dopo la sconfitta alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. I candidati sono due: il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la sua vice Elly Schlein.

Contestualmente si eleggeranno anche i componenti l'Assemblea nazionale che si aggiungeranno ai parlamentari eletti, i quali sono componenti di diritto: per il Piemonte saranno 21 divisi in sei collegi. L'elettore quindi troverà una scheda con in alto il nome di Bonaccini e a destra quello di Schlein e sotto ciascuno di essi i nominativi dei rispettivi candidati all'Assemblea per quel collegio.

I risultati delle primarie sono attesi la sera stessa alle 22.

Le primarie del Pd non si tenevano dal 2019, quando furono vinte da Nicola Zingaretti, che si dimise dall'incarico a marzo 2021 a seguito di questioni e polemiche interne al partito, e fu succeduto proprio da Letta.

Bonaccini e Schlein hanno già superato la prima fase delle primarie, riservata agli iscritti al partito, battendo gli altri due candidati Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. In particolare Bonaccini è arrivato primo con quasi il 53% dei voti e Schlein seconda con quasi il 35%, risultati che hanno consentito loro appunto di accedere alla seconda e ultima fase del 26 febbraio, aperta a tutti gli elettori.

Come trovare il seggio

Si può votare nei gazebo e nelle sedi del Partito democratico più vicini alla propria residenza. Per scoprire esattamente dove ci si deve recare è possibile consultare l’elenco completo dei seggi sul portale Trovaseggio.primariepd2023.it. Basta inserire il comune di residenza e il numero della propria sezione elettorale per essere indirizzati al seggio più vicino.

Chi può votare

Possono partecipare alle primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, le cittadine e i cittadini europei residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-Ue con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Non si elegge solo il prossimo segretario

Oltre ai due candidati, gli elettori sono chiamati a scegliere anche 42 componenti dell’Assemblea nazionale del Pd che, insieme ai parlamentari eletti alle scorse politiche, rappresenteranno i sei collegi in cui è suddivisa la regione. Di seguito l'elenco.

Collegio 1: Chieri

Candidati con Bonaccini: Elena Piastra, Enzo Lavolta, Antonella Giordano, Pasquale Mazza, Chiara Gaiola.

Canditati con Schlein: Giovanna Pentenero, Davide Mattiello, Manuela Olia, Mauro Salizzoni, Maria Giustina Crusca.

Collegio 2: Moncalieri e Collegno

Candidati con Bonaccini: Raffaele Gallo, Monica Canalis, Diego Gallo, Laura Pompeo, Davide Gariglio, Alessia Aragona, Gianluca Treccarichi, Antonietta Pugliese, Matteo Viberti.

Candidati con Schlein: Valentina Paris, Umberto D'Ottavio, Germana Lionello, Andrea Borello, Rosanna Emma, Paolo Benedetti, Carmela Francesca Longobardi, Paolo Segreto, Elisa Marina Franzò.

Collegio 3: Città di Torino

Candidati con Bonaccini: Daniele Valle, Francesca Troise, Stefano Lepri, Francesca Bonomo, Luca Cassiani, Sara Razzetti, Gioacchino Cuntrò, Marianna Califano, Stefano Lo Russo.

Candidati con Schlein: Chiara Foglietta, Alberto Pilloni, Maria Tartaglia, Fabio Malagnino, Daniela Todarello, Maurizio Cisi, Elena Miglietti, Pietro Falletto, Teresa Vercillo.

Collegio 4: Alessandria e Asti

Candidati con Bonaccini: Rita Rossa, Rapisardo Antinucci, Ornella Lovisolo, Mario Mortara, Ornella Caprioglio, Davide Varona.

Candidati con Schlein: Giorgio Laguzzi, Elena Accossato, Davide Fara, Gabriella Bozzo, Farahat Jona, Sonia Soro.

Collegio 5: Biella, Novara, Verbania e Vercelli

Candidati con Bonaccini: Emanuele Ramella, Franca Biondelli, Rossano Pirovano, Cinzia Vallone, Carlo Nulli Rosso, Nicoletta Favero, Roberto Gentina.

Candidati con Schlein: Paolo Furia, Simona Paonessa, Alessandro Pompeo, Emanuela Allegra, Mario Macchitella, Alessandra Musicò, Biagio Diana, Emanuela Speroni.

Collegio 6: Provincia di Cuneo

Candidati con Bonaccini: Sara Tomatis, Cesare Morandini, Bruna Sibille, Roberto Colombero, Gemma Tampalini.

Candidati con Schlein: Erica Cosio, Luigi Allerino, Sara Conterno, Stefano Ciccone, Aurora Kocici.

L'elenco completo dei 265 seggi piemontesi

Per chi fosse interessato all'elenco completo, a questo link i seggi che ricadono nel perimetro di: città metropolitana di Torino, provincia di Alessandria, provincia di Asti, provincia di Biella, provincia di Cuneo, provincia di Novara, provincia di Verbania, provincia di Vercelli.