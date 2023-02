Primi risarcimenti per la strage del Mottarone

Arrivano i primi risarcimenti ai familiari delle vittime della strage del Mottarone.

Per il piccolo Eitan, unico sopravvissuto all'incidente della funivia del maggio 2021, la cifra sfiora 1 milione di euro.

Già nelle prossime settimane arriveranno le prime quote ai familiari delle 14 vittime.

Reale Mutua, che assicura Ferrovie del Mottarone, la società che aveva in concessione l'impianto, ha messo a disposizione dei parenti più stretti il massimale previsto dal contratto, 10 milioni di euro.

L'accordo al momento riguarda circa 60 familiari.

Per Eitan, che nello schianto perse i genitori e il fratellino, la cifra di un milione è solo un acconto, va ancora valutato il danno psicologico.

Nulla preclude a tutti i familiari delle vittime di costituirsi parte civile nel processo.