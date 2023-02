Processo d'appello, Alex Pompa non risponde in aula

La linea di silenzio. Alex Pompa torna in aula nel processo d'appello per l'omicidio di suo padre avvenuto il 30 aprile del 2020. Nessun altro dettaglio su quella notte in cui colpì il genitore con 34 coltellate per difendere in particolare la madre da un'aggressione.



Secondo la corte d'Assise di Torino, che in primo grado aveva assolto Alex, si trattò di legittima difesa in una "lotta ingaggiata per sopravvivere". Una tesi che potrebbe essere rivista in appello. Nel frattempo Alex e il fratello hanno cambiato cognome: non più Pompa, come il padre Giuseppe, ma Cotoia.



"Alex ha deciso di non rispondere all'interrogatorio perché aveva già detto tutto quello che ricordava di quella notte al pm che era intervenuto nell'immediatezza e poi al gip che aveva convalidato l'arresto", spiega il suo legale, Claudio Strata. Oggi più di allora "ho ricordi frammentari e confusi" ha detto Alex in aula, che non si sentiva di rispondere alle domande.