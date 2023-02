Quattro arrestati per la truffa dei camper

Acquistavano camper con assegni circolari falsi. La Polizia di Asti ha arrestato 4 persone accusate di appartenere ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffa e riciclaggio.

L'indagine è partita nel gennaio dello scorso anno, quando un cittadino si era presentato in Questura ad Asti spiegando che, dopo aver messo in vendita su una nota piattaforma on line il suo camper di lusso, dopo qualche giorno era stato contattato da un soggetto interessato all'acquisto: la transazione apparentemente era andata a buon fine, tuttavia, trascorsi alcuni giorni, si era accorto che l'assegno da incassare era falso. Nel frattempo però il camper era già stato portato all'estero.

I falsi assegni circolari riproducevano segni distintivi di filiali inesistenti di rinomati istituti bancari, di cui erano anche state create false pagine online. La trattativa avveniva negli orari di chiusura degli sportelli bancari in maniera tale che le vittime non potessero rendersi conto immediatamente della truffa. In tale lasso di tempo il veicolo veniva trasportato all'estero e rivenduto. Il valore di ciascun camper variava dai 30.000 ai 45.000 euro. Analoghi reati commessi sono stati commessi a Verona e tentati in Aosta, per un valore totale di 110.000 euro circa.