Rimborsopoli, la Cassazione conferma le condanne a Montaruli, Cota e Tiramani

Si chiude con la quinta e ultima sentenza uno dei filoni del processo Rimborsopoli. La Corte di Cassazione aveva rinviato in appello il processo. Ora ha confermato le condanne decise in Appello-bis dalla Corte d'appello di Torino a dicembre del 2021 in merito all'uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante la consiliatura 2010-2014.

All'ex presidente della Regione, Roberto Cota (Lega), un anno e 7 mesi. La suprema Corte conferma anche l'anno e 5 mesi per l'ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani (Lega). Sconto di un mese per prescrizione di uno dei capi di imputazione, infine, per la sottosegretaria e parlamentare Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), condannata in via definitiva a un anno e 6 mesi.