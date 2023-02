Ritardo passaporti, Torino sul podio in Italia

Ottenere il passaporto a Torino? Bisogna aspettare fino ad aprile e a maggio per trovare una disponibilita'. E' uno dei dati emersi dall'indagine di Altroconsumo, condotta in 13 citta' italiane, sui tempi per il rinnovo del passaporto: “Quattro, cinque, anche sei mesi solo per avere l'appuntamento in questura. E ci sono citta', come Genova e Padova, in cui non ci sono disponibilità” - riportano gli analisti di Altroconsumo - "abbiamo provato a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilita' presso i commissariati presenti all'interno della provincia.

"Il 15 novembre scorso - si legge ancora nell'articolo - abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di verificare gli appuntamenti disponibili nella loro citta'. schermo rosso per padovani e genovesi con una sfilza di 'non disponibile' per tutte le date possibili in quel momento sulla piattaforma. Non e' andata molto meglio a Bolzano e a

Torino dove occorre attendere fino a primavera inoltrata per avere una disponibilita'. Piu' di quattro mesi di attesa per gli altoatesini e quasi sei mesi per i torinesi".

Tra le citta' piu' lente anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo).