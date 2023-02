Rivoli protagonista della "corsa in rosa"

Presentata alla stampa e alla cittadinanza la 12° tappa del Giro d’Italia, che per la prima volta in 106 anni vedrà Rivoli arrivo di tappa,L’appuntamento entra di diritto nei grandi eventi storici che verrà tramandato alle generazioni future. Giovedì 18 MAGGIO 2023, con partenza da Bra, dopo ben 179 km, si concluderà la 12° tappa a Rivoli sul Corso Francia (altezza Collegio Scuola San Giuseppe). Il Giro d’Italia è un evento di forte richiamo sia per il pubblico presente lungo il percorso e al traguardo che per milioni di appassionati italiani ed esteri che seguiranno l’evento attraverso i media. Un’occasione per Rivoli per una forte promozione del territorio e l’avvio di progetti legati al mondo del ciclismo che potranno diventare un punto di riferimento per tutti i praticanti sia su strada che nelle colline vicine. I prossimi mesi saranno molto importanti per la città, Rivoli sarà infatti protagonista di importanti eventi di avvicinamento al 18 maggio per accompagnare l’attesa per una giornata che sarà indimenticabile.