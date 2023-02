Rubano un cappello e chiedono il riscatto, due fermati in centro a Torino per tentata estorsione

Una tentata estorsione ai danni di una coppia che passeggiava sotto i portici di via Cernaia, in centro a Torino. La polizia ha arrestato un ventenne e denunciato il complice, un 53enne. Le due vittime, un ragazzo e una ragazza, hanno raccontato di essere stati avvicinati da due uomini. Uno dei due, il ventenne, avrebbe preteso la consegna di denaro, mentre il complice teneva la ragazza a distanza. Dopo il no ricevuto, avrebbe strappato il cappellino di lana del ragazzo, chiedendo soldi in cambio della restituzione.

A quel punto le due vittime si sono allontanate e hanno incrociato una volante della polizia, a cui hanno chiesto aiuto. Agli agenti era arrivata anche una segnalazione al 112 da parte di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. I due aggressori nel frattempo si erano allontanati ma sono stati riconosciuti, grazie alle descrizioni ricevute, nella zona di Porta Susa. Nelle tasche del più giovane è stato trovato il cappellino di lana; durante il controllo, il 53enne ha minacciato gli agenti, nel suo zaino è stato trovato un coltello. L'uomo è stato denunciato anche per minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi atte a offendere.