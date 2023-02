Sabotati, attraverso il taglio dei cavi, alcuni ripetitori sul monte Leco in provincia di Alessandria nella notte fra sabato e domenica. - "Con questo piccolo gesto rispondiamo alla chiamata internazionale in solidarietà con Alfredo Cospito" il messaggio lasciato sul posto da un sedicente gruppo anarchico che annuncia anche la fine delle proprie attività. Sul posto Digos e Carabinieri che stanno accertando i danni agli impianti di comunicazione in uso a servizi pubblici e privati.