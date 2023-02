Sale la febbre da Maneskin. Rock sold out al Palalpitour

Un evento già tutto esaurito da mesi. Fan in coda e con i saccapelo già da stamane. E' il concerto dei Maneskin ad animare questa fine di febbraio a Torino. In 13 mila attendono la band romana al Palalpitour e i loro successi più cantati nell'anno che li ha visti protagonisti dle panorama rock-pop italiano (non senza qualche polemica).

Da Mamma mia, a Zitti e Buoni, da Rush! a Coraline a I Wanna be your Slave agli ultimi e meno noti brani. Quelli dell'album che nelgli Stati uniti ha subito una sonora stroncatura da parte di uno dei più autorevoli siti di critica musicale: “I Måneskin sono di Roma, una città famosa per migliaia di altre cose, prima che per la musica rock” queste le parole usate da Pitchfork per cassare Rush!, l'ultimo album della band capitolina, in una recensione che ha decretato un secco punteggio di 2.0 su 10. Per un lavoro -si legge ancora nel sito - "assolutamente terribile da ogni punto di vista".

Ma ai fans questo non importa. Apertura dei cancelli alle 19, e poi, comincia la festa di rock e luci sfrenate. Dopo la tappa a Milano questa è la seconda italiana per i Maneskin. Torino un grande ritorno dopo il bagno di folla dell'Eurovision a maggio.