Salgono a 400 i capi infetti da peste suina

I 13 nuovi casi di peste suina alzano il numero del totale dei cinghiali ritrovati morti a causa del virus a 400 capi. L'epidemia che colpisce gli animali selvatici non accenna a rallentare in Piemonte e Liguria. Il nuovo bollettino dell'Istituto zooprofilattico di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta elenca i nuovi casi: 10 in Piemonte, in provincia di Alessandria, a Cassinelle (3), Grondona (1), Morbello (4), Molare (1) e Novi Ligure (1); tre nuovi casi in Liguria, tutti a Sassello (Savona). Con l'ultimo aggiornamento, i casi totali dall''inizio dell'emergenza sono 269 in Piemonte e 131 in Liguria. Ieri la notizia che il governo ha nominato un nuovo commissario per l'emergenza sanitaria.